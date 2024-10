Roma volpino salvato dai Vigili del Fuoco in Viale Pola

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle 10:30, la Squadra deideldella sede centrale di Via Genova è intervenuta in9 per un delicato salvataggio: una piccola volpe era rimasta intrapta in un’intercapedine al piano terra di un edificio. L’intervento di salvataggio Grazie alla prontezza e alla professionalità deidel, l’animale è stato recuperato in buone condizioni. La volpe, visibilmente spaventata, è stata tranquillizzata dagli operatori e collocata in una scatola di cartone, in attesa di essere visitata da un veterinario per verificarne lo stato di salute. Un intervento rapido e sicuro L’intervento si è concluso senza complicazioni, con l’animale messo in sicurezza e affidato alle cure degli specialisti. La piccola volpe, ora fuori pericolo, verrà monitorata per assicurarsi che possa tornare presto nel suo habitat naturale.