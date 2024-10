Roma, chat al veleno tra “correnti” del Pd e un messaggio inviato per errore: “Mi avete umiliata…” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il messaggio, inviato per errore alle persone sbagliate, è finito oggi sulle pagine Romane di Repubblica. E spiega meglio di ogni altra cosa i veleni che scorrono nelle “correnti” del Pd di Roma, sotto il naso del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, reduce da un rimpasto non proprio indolore culminato nel ritorno al suo fianco di quel Ruberti passato alle cronache per un audio in cui minacciava di morte un avversario. “Si può passare sopra le umiliazioni politiche, ma non su quelle personali. Non consideratemi più parte delle vostra componente”, ha scritto la consigliera regionale Dem Eleonora Mattia (nella foto tratta dal profilo pubblico di Fb) ha scritto e inviato per errore ad alcuni suoi contatti WhatsApp. Roma e il Pd dei veleni: chat e scambi di accuse tra correnti La chat arriva dopo il rimpasto di Gualtieri, non andato già ad alcune anime del Pd Romano. Secoloditalia.it - Roma, chat al veleno tra “correnti” del Pd e un messaggio inviato per errore: “Mi avete umiliata…” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilperalle persone sbagliate, è finito oggi sulle paginene di Repubblica. E spiega meglio di ogni altra cosa i veleni che scorrono nelle “” del Pd di, sotto il naso del sindaco di, Roberto Gualtieri, reduce da un rimpasto non proprio indolore culminato nel ritorno al suo fianco di quel Ruberti passato alle cronache per un audio in cui minacciava di morte un avversario. “Si può passare sopra le umiliazioni politiche, ma non su quelle personali. Non consideratemi più parte delle vostra componente”, ha scritto la consigliera regionale Dem Eleonora Mattia (nella foto tratta dal profilo pubblico di Fb) ha scritto eperad alcuni suoi contatti WhatsApp.e il Pd dei veleni:e scambi di accuse traLaarriva dopo il rimpasto di Gualtieri, non andato già ad alcune anime del Pdno.

