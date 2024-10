Rinvenuto nella notte il cadavere della donna scomparsa da casa (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata ritrovata senza vita tra i vigneti, a pochi passi da casa: tragico epilogo per le ricerche di Paolina Olivieri, 87 anni, l'anziana residente a Lugana di Sirmione di cui non si avevano notizie da mercoledì sera, e per cui era già stata presentata denuncia di scomparsa, da parte dei Bresciatoday.it - Rinvenuto nella notte il cadavere della donna scomparsa da casa Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stata ritrovata senza vita tra i vigneti, a pochi passi da: tragico epilogo per le ricerche di Paolina Olivieri, 87 anni, l'anziana residente a Lugana di Sirmione di cui non si avevano notizie da mercoledì sera, e per cui era già stata presentata denuncia di, da parte dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio nella notte : danneggiata Range Rover intestata a una casalinga - BRINDISI - Intervento nella notte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi in via Appia per un incendio divampato su una Range Rover Evoque. Sul posto anche. La chiamata al 115 è giunta alle 3. L'auto, intestata a una casalinga, si è gravemente danneggiata nella parte anteriore. 32. (Brindisireport.it)

La cantante è stata colpita da rinofaringite acuta. «Ora torno a casa - mi riprendo la mia voce - e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima» - Angelina, inoltre, è attesa a Padova al Gran Teatro Geox (22 ottobre) e per la terza data a Milano al Fabrique (27 ottobre), dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica. . «Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Dopo il primo album di inediti, ha dato il via ad Angelina Mango nei club 2024, il tour prodotto e ... (Iodonna.it)

Mercato : nasconde droga in casa. Arrestata una 50enne - . Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Mercato: nasconde droga in casa. In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione della donna dove hanno rinvenuto, nascosti in un cassetto della cucina, 2 panetti, un pezzo e 36 stecche di hashish del peso complessivo di circa 250 ... (Puntomagazine.it)