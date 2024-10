Rami e tronchi davanti alla sede della Regione: in centinaia alla protesta degli alluvionati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina una manifestazione a Bologna, davanti alla sede della Regione Emilia Romagna, sostenuta da diversi cittadini e comitati emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024. La mobilitazione è stata organizzata dai Comitati alluvionati Ravennatoday.it - Rami e tronchi davanti alla sede della Regione: in centinaia alla protesta degli alluvionati Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina una manifestazione a Bologna,Emilia Romagna, sostenuta da diversi cittadini e comitati emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024. La mobilitazione è stata organizzata dai Comitati

