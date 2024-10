Quanto prende un rider? L’inchiesta rivela paghe da fame. I nodi infortuni e ritmi di lavoro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre – paghe da fame, orari di lavoro che superano le dieci ore al giorno, spesso sette giorni su sette. infortuni dovuti anche alle condizioni meteo che non vengono denunciati per timore di perdere il lavoro e, quando c’è la denuncia, latitano i risarcimenti non solo da parte delle aziende ma anche da parte dell’Inail. Il furto della bicicletta, che fa venire meno la possibilità di lavorare, subito da un rider su tre. Una fotografia che emerge dai risultati ancora parziali (sono state analizzate le risposte di 318 rider, una buona fetta operativi su Milano) di una grande inchiesta avviata dalla Nidil-Cgil sulle condizioni di lavoro dei ciclofattorini. Ilgiorno.it - Quanto prende un rider? L’inchiesta rivela paghe da fame. I nodi infortuni e ritmi di lavoro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre –da, orari diche superano le dieci ore al giorno, spesso sette giorni su sette.dovuti anche alle condizioni meteo che non vengono denunciati per timore di perdere ile, quando c’è la denuncia, latitano i risarcimenti non solo da parte delle aziende ma anche da parte dell’Inail. Il furto della bicicletta, che fa venire meno la possibilità di lavorare, subito da unsu tre. Una fotografia che emerge dai risultati ancora parziali (sono state analizzate le risposte di 318, una buona fetta operativi su Milano) di una grande inchiesta avviata dalla Nidil-Cgil sulle condizioni didei ciclofattorini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - moglie di Lotito offre lavoro alla Lazio a 60enne disoccupato svenuto per fame dopo 3 giorni di digiuno - lui : "farei di tutto" - L’uomo, visibilmente contento per come si st . A Roma la moglie di Claudio Lotito (patron del club capitolino biancoceleste), Cristina Mezzaroma, offre un lavoro alla Lazio ad un 60enne disoccupato che era svenuto per la fame ieri in piazza delle Cinque Giornate (zona Prati), dopo 3 giorni di digiuno. (Ilgiornaleditalia.it)

La moglie di Lotito e il lavoro offerto all'uomo svenuto per la fame - Aveva perso i sensi in strada, a Roma, indebolito dalla fame, apice di una situazione drammatica iniziata con la perdita del lavoro in una ditta di ristrutturazioni, avvenuta lo scorso febbraio. Protagonista della vicenda un disoccupato di 60 anni, che ha poi avuto un lieto fine a sorpresa: è... (Today.it)

Sviene per la fame a Roma - Lotito gli offre un posto di lavoro : camminava a Prati da ore in cerca di una occupazione - I fogli che maneggia con nervosismo non lasciano scampo. Legge e rilegge, ma la sentenza non cambia. Sembra che la vita gli stia sventolando il conto sotto al naso, quasi deridendolo. Ed è... (Ilmessaggero.it)