Oasport.it - Prima volta nella storia: Settebello squalificato 6 mesi per la protesta alle Olimpiadi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un colpo pesantissimo per la Nazionale maschile italiana di pallanuoto, ufficialmente sospesa per 6dall’Aquatic Sports Integrity Unit (AQIU). La decisione è conseguenza dell minacce che alcuni giocatori e membri dello staff avrebbero rivolto, fisicamente e verbalmente, al corpo arbitrale dopo due partite disputatedi Parigi 2024. L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha fatto valere questa posizione per via della violazione dell’articolo 5 del codice di integrità. La situazione è nota. Dopo alcune decisioni arbitrali contestate in occasione del match dei quarti di finale, persa contro l’Ungheria, il tecnico del, Sandro Campagna, e alcuni atleti azzurri avrebbero aggredito il corpo arbitrale nel parcheggio dell’impianto,del rientro al villaggio olimpico.