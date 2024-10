Premier League, il capo degli arbitri Webb: “Gli errori sono diminuiti dell’80% grazie al Var” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il capo degli arbitri della Premier League, l’ex fischietto Howard Webb, ha parlato come ospite al podcast Stick to football. “Gli errori sono diminuiti dell’80% in questa stagione – ha affermato -. Abbiamo questa commissione indipendente composta da ex giocatori, che valuta ogni decisione ogni settimana e hanno evidenziato che ci sono stati solo due errori Var in questa stagione, rispetto ai 10 dello stesso periodo dell’anno scorso“. L’ex arbitro ha poi aggiunto: “Siamo stati più bravi a centrare l’obiettivo, ma la situazione può cambiare e non ci accontenteremo di nulla, ma è andata meglio. Per me la cosa più importante di tutte è la velocità: il ritardo medio della scorsa stagione tramite Var era di 70 secondi a partita e quest’anno è di 25 secondi, molto meglio“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildella, l’ex fischietto Howard, ha parlato come ospite al podcast Stick to football. “Gliin questa stagione – ha affermato -. Abbiamo questa commissione indipendente composta da ex giocatori, che valuta ogni decisione ogni settimana e hanno evidenziato che cistati solo dueVar in questa stagione, rispetto ai 10 dello stesso periodo dell’anno scorso“. L’ex arbitro ha poi aggiunto: “Siamo stati più bravi a centrare l’obiettivo, ma la situazione può cambiare e non ci accontenteremo di nulla, ma è andata meglio. Per me la cosa più importante di tutte è la velocità: il ritardo medio della scorsa stagione tramite Var era di 70 secondi a partita e quest’anno è di 25 secondi, molto meglio“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premier League e non solo : tutti pazzi per Barella! - Non si frena l’interesse di molti top club per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter piace a mezza Premier League e non solo Continuano a suonare le sirene estere per Nicolò Barella, preoccupando il calciomercato Inter di una eventuale cessione in estate del centrocampista nerazzurro e dell’Italia. (Calcionews24.com)

Calendario Premier League 2024/2025 : date - orari - partite - risultati - classifica - Nello scorso campionato, per la 10ª volta nella sua […]. Tutto sul massimo campionato inglese, dalle date ai big match, giornata per giornata. Calendario Premier League 2024/2025 Il massimo campionato inglese, giunto alla sua 126ª edizione, la 33ª da quando esiste la Premier League, parte ufficialmente venerdì 16 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata del torneo. (Calcionews24.com)

Arrestato per stupro e rilasciato su cauzione : chi è il 24enne ex stella della Premier League nei guai per violenza sessuale - “Ha giocato in Premier League e la gente lo riconoscerà. Un ex calciatore di Premier, oggi 24enne e nazionale, sarebbe stato arrestato a Londra con l’accusa di stupro dopo la denuncia di una donna. La ragazza avrebbe lanciato il primo allarme alla receptionist nelle prime ore di mercoledì mattina. L’accaduto La violenza sessuale sarebbe avvenuta in un famoso albergo del West End, a Londra: si ... (Ilfattoquotidiano.it)