Più donne nelle Giunte comunali: nessun accordo all'Ars e il disegno di legge Enti locali torna in commissione (Di giovedì 17 ottobre 2024) nessun accordo all'Ars sul ddl Enti locali e così il testo torna in commissione. Nel corso della seduta di oggi del Parlamento siciliano, il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino ha chiesto che il testo tornasse in commissione Affari istituzionali "per un ulteriore approfondimento"

Commissione per il Paesaggio - le minoranze : “Scelte politiche e nessuna donna” - Albino. Rinunciare allo sguardo, al talento e alla sensibilità delle donne vuol dire sacrificare una prospettiva di sviluppo e di cambiamento dei nostri luoghi più inclusiva. Ciò in conformità ai principi costituzionali e alle prescrizioni del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”. La Commissione, infatti, esprime il suo parere sulle autorizzazioni paesaggistiche, prestando particolare ... (Bergamonews.it)