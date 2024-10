Pichetto, puntiamo a 8 Gw di nuove rinnovabili nel 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Quest'anno si spera di arrivare almeno a 8 gigawatt di nuove rinnovabili installate" in Italia, o "almeno di superare i 7 Gigawatt, per essere prudenti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in una intervista su corriere.it. "Confido nelle maggiori cantierizzazioni di impianti negli anni 2026 - 2027, quando andranno a conclusione molte procedure", ha aggiunto Pichetto. Quotidiano.net - Pichetto, puntiamo a 8 Gw di nuove rinnovabili nel 2024 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Quest'anno si spera di arrivare almeno a 8 gigawatt diinstallate" in Italia, o "almeno di superare i 7 Gigawatt, per essere prudenti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in una intervista su corriere.it. "Confido nelle maggiori cantierizzazioni di impianti negli anni 2026 - 2027, quando andranno a conclusione molte procedure", ha aggiunto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pichetto - ad agosto 4 Gw di nuove rinnovabili installate - Ci sono istanze per molti Gigawatt, anche se alcune sono ripetizioni, che mettono a dura prova le strutture del Ministero che devono valutarle". . Nel 2023 in Italia sono stati installati 6 Gigawatt di nuove rinnovabili, ma gli obiettivi del piano nazionale energia, il Pniec, richiedono almeno 10-12 Gw all'anno. (Quotidiano.net)

Pichetto Fratin : nuove regole per il nucleare entro fine anno e produzione al via nel 2030 -  Il motivo, continua il ministro, è che "con le tecnologie di oggi non possiamo contare soltanto sulle rinnovabili perché non sono continuative e non abbiamo ancora le sufficienti capacità di accumulo, si sprecherebbe troppo per trasportare l'energia dal luogo in cui si produce a quello in cui principalmente si consuma. (Ilfoglio.it)

Pichetto - entro fine anno le nuove regole per il nucleare - Lo ha detto all'ANSA il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in risposta al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha dichiarato che sul nucleare "non possiamo perdere altro tempo". Entro la fine dell'anno contiamo di avviare l'iter legislativo per le nuove regole". (Quotidiano.net)