Per la prima volta nella storia l'umanità ha sbilanciato il ciclo globale dell'acqua

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo il rapporto The Economics of Water: Valuing the Hydrological Cycle as a Global Common Good rilasciato dalla Water Commission, gruppo di lavoro fondato nel 2022 su iniziativa dei Paesi Bassi, per lahail, creando una crisi idrica senza precedenti. Ilsi riferisce al complesso sistema mediante il quale si muove attorno alla Terra. L’acqua evapora dal terreno (compresi laghi, fiumi e piante) e sale nell’atmosfera, formando grandi fiumi di vapore acqueo in grado di percorrere lunghe distanze,di raffreddarsi, condensarsi e infine ricadere al suolo sotto forma di pioggia o neve. Fiume in secca in Spagna (Getty Images).