Per avvicinare i giovani alla lettura torna "Libri in cargo bike" e raggiungerà anche gli asili nido (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riparte Libri in cargo bike, la proposta della Biblioteca Ragazzi della Gambalunga rivolta alle scuole che ha l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi alla lettura attraverso un modo alternativo e sostenibile di condivisione con le giovani generazioni dell'immenso patrimonio librario cittadino Riminitoday.it - Per avvicinare i giovani alla lettura torna "Libri in cargo bike" e raggiungerà anche gli asili nido Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ripartein, la proposta della Biblioteca Ragazzi della Gambalunga rivolta alle scuole che ha l’obiettivo dissimiattraverso un modo alternativo e sostenibile di condivisione con legenerazioni dell'immenso patrimonio librario cittadino

