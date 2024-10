Papa e parole sui diritti delle donne in Belgio, oltre 500 persone hanno chiesto lo sbattezzo (Di giovedì 17 ottobre 2024) In una lettera aperta i firmatari dicono di aver rinunciato al sacramento, contestando le parole pronunciate da Francesco Più di 500 belgi hanno chiesto di essere sbattezzati dopo la visita di Papa Francesco per protestare contro le affermazioni del pontefice sui diritti delle donne e sul loro ruolo nella società. Lo fa sapere l'agenzia di Sbircialanotizia.it - Papa e parole sui diritti delle donne in Belgio, oltre 500 persone hanno chiesto lo sbattezzo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In una lettera aperta i firmatari dicono di aver rinunciato al sacramento, contestando lepronunciate da Francesco Più di 500 belgidi essere sbattezzati dopo la visita diFrancesco per protestare contro le affermazioni del pontefice suie sul loro ruolo nella società. Lo fa sapere l'agenzia di

Simran - schiacciata dal bus e morta a 14 anni. Le parole del papà : “Non è scivolata - l’hanno investita” - Secondo quanto riportato dagli amici di Simran presenti sulla scena, la ragazza non è scivolata, come inizialmente ipotizzato. L'articolo Simran, schiacciata dal bus e morta a 14 anni. Perché l’autista non si è fermato? Aveva bussato alla porta del conducente, come può non averla vista?” Queste sono le parole cariche di dolore del padre di Simran Kumar, la studentessa di 14 anni di origini ... (Thesocialpost.it)

Retroscena Milan - il papà di Tijjani Reijnders : no al Barcellona? Avrebbe fallito! Le parole - Il Milan, però, ha prevalso ed è stata la scelta definitiva del giocatore ex Az. Le novità Il padre Martin, che è anche l’agente del giocatore olandese, ha poi affermato che il centrocampista rossonero era stato inserito anche nella lista dei desideri di alcuni top club inglesi. Milan, il papà del centrocampista rossonero Tijjani Reijnders ha svelato un clamoroso retroscena del no al Barcellona. (Dailymilan.it)

Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude - le ultime parole della donna alla figlia : “Papà mi ha chiusa nella macchina in fiamme” - L’uomo ha provocato fratture allo sterno e alle costole determinando la compressione del cuore e la successiva morte della donna avvenuta in ospedale. Nell’immediatezza dei fatti il 65enne aveva dichiarato di aver perso il controllo dell’auto e di avere sbattuto contro un muretto. Il veicolo, quindi, avrebbe preso fuoco con lui che avrebbe estratto la moglie dal veicolo. (Tpi.it)