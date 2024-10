Olimpia Milano: patatrac incredibile contro lo Zalgiris in Eurolega (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano – La rimonta più incredibile della storia casalinga dell'Olimpia è quella che va in scena questa sera al Forum. Il problema per l'Armani è che la fanno gli altri, quelli dello Zalgiris Kaunas. Milano domina la partita con lo Zalgiris per i primi 25 minuti, tocca addirittura il +27, poi spegne la luce e subisce la rimonta perdendo per 82-85 in Eurolega. Sembrava una partita sul velluto, di altissimo livello, con l'attacco in ritmo a tutto ed una difesa quasi perfetta da 37 punti subiti in 26'. Poi succede l'impensabile, 49 punti subiti in 14 minuti, un attacco che sbaglia troppi tiri pensando che la rimonta sia impossibile e il patatrac peggiore di sempre che diventa realtà (16-37 nell'ultimo quarto) e non basta un Mirotic da "doppia doppia" con 17 punti e 11 rimbalzi. Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: patatrac incredibile contro lo Zalgiris in Eurolega Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)– La rimonta piùdella storia casalinga dell'è quella che va in scena questa sera al Forum. Il problema per l'Armani è che la fanno gli altri, quelli delloKaunas.domina la partita con loper i primi 25 minuti, tocca addirittura il +27, poi spegne la luce e subisce la rimonta perdendo per 82-85 in. Sembrava una partita sul velluto, di altissimo livello, con l'attacco in ritmo a tutto ed una difesa quasi perfetta da 37 punti subiti in 26'. Poi succede l'impensabile, 49 punti subiti in 14 minuti, un attacco che sbaglia troppi tiri pensando che la rimonta sia impossibile e ilpeggiore di sempre che diventa realtà (16-37 nell'ultimo quarto) e non basta un Mirotic da "doppia doppia" con 17 punti e 11 rimbalzi.

