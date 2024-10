Nuova attività a Terni: “Mantenere la tradizione ripercorrendo con orgoglio la stessa strada di mio nonno Angelo Proietti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un sogno inseguito a lungo e coronato qualche mese fa: ripercorrere le orme del nonno mettendo a frutto le esperienze maturate nel settore. Alla nostra redazione di www.Ternitoday.it Angelo Proietti racconta le tappe che lo hanno portato ad inaugurare la macelleria che porta il suo nome Ternitoday.it - Nuova attività a Terni: “Mantenere la tradizione ripercorrendo con orgoglio la stessa strada di mio nonno Angelo Proietti” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un sogno inseguito a lungo e coronato qualche mese fa: ripercorrere le orme delmettendo a frutto le esperienze maturate nel settore. Alla nostra redazione di www.today.itracconta le tappe che lo hanno portato ad inaugurare la macelleria che porta il suo nome

