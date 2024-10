Nove Colli, arrivano le preiscrizioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 15 Novembre partiranno le iscrizioni per l’edizione 2025 della granfondo Nove Colli che si disputerà il 18 maggio, sempre con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico. Sono 10mila i pettorali disponibili e la preiscrizione può essere effettuata già a partire dal 31 ottobre. La direzione comunica che a mezzogiorno di venerdì 15 Novembre prenderanno il via le iscrizioni ufficiali, e sempre a mezzogiorno giovedì 31 ottobre aprono invece le preiscrizioni con la possibilità di inserire i propri dati e recuperare eventuali disdette dell’edizione 2024. Ilrestodelcarlino.it - Nove Colli, arrivano le preiscrizioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 15mbre partiranno le iscrizioni per l’edizione 2025 della granfondoche si disputerà il 18 maggio, sempre con partenza e arrivo sul lungomare di Cesenatico. Sono 10mila i pettorali disponibili e la preiscrizione può essere effettuata già a partire dal 31 ottobre. La direzione comunica che a mezzogiorno di venerdì 15mbre prenderanno il via le iscrizioni ufficiali, e sempre a mezzogiorno giovedì 31 ottobre aprono invece lecon la possibilità di inserire i propri dati e recuperare eventuali disdette dell’edizione 2024.

