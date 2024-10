Ilnapolista.it - Nessuno meglio di Morata spiega i fondamenti del centravanti moderno, ma in Spagna non è abbastanza (El Paìs)

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “C’è qualcosa nel modo in cui Alvarofesteggia i suoi gol che mi mette un po’ di ansia”, scrive sulRafa Cabeleira. Perché “conservavo un ricordo marginale di calciatore sobrio, cauto nei festeggiamenti, per nulla cerimonioso”. Invece è successo che in Nations League con la suaha prima sbagliato un rigore – e i suoi tifosi hanno esultato – e poi ha segnato un gol – e lì ha esultato lui, come un matto. “Il suo ruggito a Córdoba – continua Cabeleira – dopo aver sbagliato un rigore pochi minuti prima, mi ha ricordato i tempi antichi, quando il gol sembrava una chimera lanciata dal cielo e i calciatori correvano da un posto all’altro, inseguiti freneticamente dai compagni senza sapere dove”. Il punto è che il rapporto tra lae il capitano della sua nazionale è sempre stato assurdo.