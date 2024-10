Neonati sepolti in giardino a Parma, per la giovane mamma Chiara disposto il carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tribunale del Riesame ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma che fin dal primo momento aveva chiesto il carcere per la giovane 21enne indagata con l’accusa di omicidio per aver partorito di nascosto e poi sepolto e occultato due Neonati nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo. Fanpage.it - Neonati sepolti in giardino a Parma, per la giovane mamma Chiara disposto il carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tribunale del Riesame ha accolto integralmente l'appello della Procura diche fin dal primo momento aveva chiesto ilper la21enne indagata con l’accusa di omicidio per aver partorito di nascosto e poi sepolto e occultato dueneldella villetta di famiglia a Traversetolo.

