Nba, Lonzo Ball in campo dopo più di mille giorni fuori per infortunio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 - Il 16 ottobre 2024 è una data che Lonzo Ball non dimenticherà mai. Il giorno in cui è “tornato a fare ciò che ama”. dopo più di mille giorni lontano dal parquet, il play di Chicago è infatti sceso in campo contro Minnesota, nell’amichevole pre-stagionale vinta dai suoi Bulls 125-123. Per lui 10 punti (con 4 su 6 dal campo) in 15 minuti, impreziositi anche da un assist, un rimbalzo, una stoppata e una palla rubata. “Ha giocato benissimo, sembrava in ottima forma” il commento del suo allenatore Billy Donovan. Parole non banali nei confronti di un ragazzo la cui ultima partita risaliva addirittura al gennaio 2022: mai nessuno era stato fuori così tanto tempo, due anni e nove mesi. Il calvario di Lonzo Ball Diverse operazioni allo stesso ginocchio, un trapianto di cartilagine del menisco e un tessuto osseo donato da un’altra persona. Sport.quotidiano.net - Nba, Lonzo Ball in campo dopo più di mille giorni fuori per infortunio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 - Il 16 ottobre 2024 è una data chenon dimenticherà mai. Il giorno in cui è “tornato a fare ciò che ama”.più dilontano dal parquet, il play di Chicago è infatti sceso incontro Minnesota, nell’amichevole pre-stagionale vinta dai suoi Bulls 125-123. Per lui 10 punti (con 4 su 6 dal) in 15 minuti, impreziositi anche da un assist, un rimbalzo, una stoppata e una palla rubata. “Ha giocato benissimo, sembrava in ottima forma” il commento del suo allenatore Billy Donovan. Parole non banali nei confronti di un ragazzo la cui ultima partita risaliva addirittura al gennaio 2022: mai nessuno era statocosì tanto tempo, due anni e nove mesi. Il calvario diDiverse operazioni allo stesso ginocchio, un trapianto di cartilagine del menisco e un tessuto osseo donato da un’altra persona.

