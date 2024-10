Puntomagazine.it - Napoli: sabato 19 ottobre verranno premiati i migliori sciatori dell’anno

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Oltre 4000 gli iscritti al comitato residenti in Campania, Puglia e Abruzzo. Sul podio annuale oltre 80dagli 8 a i 70 anni19, alle ore 16.00, sarà presentata presso l’Auditorium “Porta del Parco”, in Via Diocleziano n. 341, a, la nuova stagione sciistica 2024/25 del Comitato campano-pugliese della Federazione Italiana Sport Invernali, che conta oltre 4000 iscritti, residenti in Campania e Puglia, ma anche in Abruzzo. Nuovi progetti e iniziative saranno presentati dal presidente Antonio Barulli, che traccerà un bilancio della scorsa stagione e dai responsabili tecnici. Saranno illustrati il progetto per i licei, per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori, la formazione delle squadre giovanili e le opportunità dello skiroll, nuova disciplina propedeutica allo sci.