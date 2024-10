MotoGP GP Australia 2024, Marquez: “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Affronto il weekend con ottimismo, anche se dovremo vedere come sarà l’asfalto nuovo: ci sono stati dei cambiamenti, e durante le prove li verificheremo. Prevedo un weekend in cui Martin e Bagnaia alzeranno ulteriormente l’asticella, si stanno giocando il titolo e questo li porta ad alzare sempre più il livello”. Così Marc Marquez presenta il weekend del GP d’Australia 2024 di MotoGP. Prende il via il quartultimo appuntamento stagionale, che per lo spagnolo vuole anche dire ultime gare con il team Gresini prima di passare al team ufficiale nella prossima stagione: “Avrò una sorta di obbligo di stare tra i primi tre, sarà il nostro obiettivo, ma prima devo finire al meglio questo campionato per iniziare bene il prossimo. Quest’anno l’obiettivo era vincere una gara, ne ho vinte due. Poi ho lavorato sulla costanza, ora devo migliorare la velocità“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Affronto il weekend con ottimismo, anche se dovremo vedere come sarà l’asfalto nuovo: ci sono stati dei cambiamenti, e durante le prove li verificheremo. Prevedo un weekend in cuiulteriormente, si stanno giocando il titolo e questo li porta ad alzare sempre più il livello”. Così Marcpresenta il weekend del GP d’di. Prende il via il quartultimo appuntamento stagionale, che per lo spagnolo vuole anche dire ultime gare con il team Gresini prima di passare al team ufficiale nella prossima stagione: “Avrò una sorta di obbligo di stare tra i primi tre, sarà il nostro obiettivo, ma prima devo finire al meglio questo campionato per iniziare bene il prossimo. Quest’anno l’obiettivo era vincere una gara, ne ho vinte due. Poi ho lavorato sulla costanza, ora devo migliorare la velocità“.

