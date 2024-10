Oasport.it - Moto3: ora David Alonso può andare a caccia del record. A Phillip Island si può scrivere la storia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una volta conquistato aritmeticamente il titolo, adessoandrà adel. Proprio così. Il colombiano si candida ad essere protagonista anche in quel di, location che ospiterà questo weekend il GP d’Australia, appuntamento numero diciassette del Motomondiale 2024 di. Sul tracciato oceanico il pilota in forza all’Aspar Team cercherà infatti di superare ildi vittorie in assoluto nella classe più leggera. Al momento il conto dei trionfi è a quota dieci, stesso numero raggiunto in passato da Joan Mir nel 2017, da Marc Marquez nel 2010 e da Fausto Gresini nel 1987. Ma con ancora quattro gare ancora da correre è lecito che il centauro riscriva totalmente ladella specialità, lanciando un guanto di sfida ai suoi successori.