Morte Liam Payne, perchè la fidanzata lo aveva lasciato solo in hotel (Di giovedì 17 ottobre 2024) A quasi 24 ore di distanza dalla tragedia in cui ha perso la vita l'ex One Direction Liam Payne arrivano

Liam Payne - cosa c’entra Diddy? Un video del passato fa discutere : le assurde teorie - Morte misteriosa di Liam Payne: gli inquietanti dettagli e le teorie complottistiche sul suo legame con Diddy. L'articolo Liam Payne, cosa c’entra Diddy? Un video del passato fa discutere: le assurde teorie proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

I familiari e gli amici di Liam Payne rompono il silenzio dopo la tragedia - Ci stiamo sostenendo a vicenda nel miglior modo possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo momento terribile e ringraziamo tutti per il supporto e i tanti messaggi”. A poche ore dalla scomparsa di Liam Payne, familiari e amici hanno pubblicato dei pensieri rivolti al cantante. Cher Lloyd, collega e amica di Liam ha detto: “Siamo stati insieme nello show, ci vedevamo durante ... (Biccy.it)

Morte Liam Payne - arrivano i risultati dell’autopsia : “Traumi multipli ed emorragie interne” - The Guardian riporta l'esito dell'autopsia di Liam Payne, morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Il cantante, ex degli One Direction, è morto per le gravi ferite, tra le quali alla testa, causate dalla caduta.Continua a leggere . (Fanpage.it)