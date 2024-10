Mistermovie.it - Mister Movie | Liam Payne l’ultimo video in Hotel, prima di morire

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragica scomparsa diha scioccato il mondo della musica, ma solo poche oredella sua morte, il cantante sembrava godersi la giornata in Argentina. Tra le ultime immagini postate sul suo account Snapchat,ha condiviso momenti di apparente serenità, scrivendo “Bella giornata in Argentina” e mostrando ai suoi fan la colazione, oltre ad annunciare che avrebbe partecipato a una partita di polo. Una Carriera Interrotta dalla Malattia,diLa permanenza diin Argentina non era solo per una vacanza. Il musicista aveva in programma una tournée in Sud America, che includeva una data importante a Buenos Aires il 9 settembre. Tuttavia, la sua salute aveva preso una piega negativa pocodel tour: una grave infezione ai reni lo aveva costretto ad annullare tutti i concerti previsti.