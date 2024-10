Thesocialpost.it - Milano, muore mentre tenta rapina in un bar: il proprietario reagisce e lo uccide con le forbici

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso nella mattinata del 17 ottobre ain via Giovanni9 da Cermenate, alle periferia sud della città. Dalle prime informazioni è un 37enne, italiano, con precedenti. L’uomo era entrato in un bar, intorno alle 5, perre il titolare. Ma il barista, un uomo di origini cinesi, ha reagito inseguendolo fuori dal locale con un paio diin mano,usate per colpire il 37enne più volte al torace. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato e i soccorritori del 118. Per la vittima non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Le volanti hanno trovato il barista sul posto e lo hanno portato in questura dove lo sta interrogando la pm di turno Albertini.