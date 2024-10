Tg24.sky.it - Milano, forza saracinesca di un bar per rapinarlo: il proprietario lo scopre e lo uccide

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni è stato accoltellato per strada in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di, intorno alle 5 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, la vittima, Eros Di Ronza, di origini italiane, aveva cercato di compiere una rapina con un complice all'interno di un bar chiuso,ndo la serranda. Da qui, l'allarme. Il titolare, di origini cinesi, sarebbe quindi sceso da casa e avrebbe colpito con un paio di forbici il 37enne, ferendolo a morte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato. Il barista, 30 anni, è stato poi arrestato con un conoscente per omicidio volontario.