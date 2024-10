Ilfattoquotidiano.it - Milano, 30enne trovato morto per strada. Ucciso a coltellate

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Riverso a terra senza vita,da alcune. Un uomo di circa 30 anni, di cui non si conoscono le generalità, è statoperin periferia aintorno alle 5 di mattina, in via Giovanni da Cermenate. Sul corpo dell’uomo sono state rilevate diverse ferite di arma da taglio al torace. Sono in corso le indagini della polizia, che è intervenuta sul posto, per ricostruire quanto accaduto. L'articoloperproviene da Il Fatto Quotidiano.