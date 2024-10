Migranti: Macron, 'hub esterni? Funziona solo modello che rispetta valori europei' (2) (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) - "Vogliamo proteggere le nostre frontiere - dice ancora Macron -, lottare contro gli irregolari, ma restando fedeli alla nostra storia, ai valori e ai principi dei diritti umani. Nella nostra visione, la presidente della Commissione europea ne è la custode". Alla riunione di questa mattina organizzata da Meloni Ursula von der Leyen, per Macron, "è andata per spiegare cosa si può fare rimanendo in questo quadro", dunque a "difendere i trattati europei". Liberoquotidiano.it - Migranti: Macron, 'hub esterni? Funziona solo modello che rispetta valori europei' (2) Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) - "Vogliamo proteggere le nostre frontiere - dice ancora-, lottare contro gli irregolari, ma restando fedeli alla nostra storia, aie ai principi dei diritti umani. Nella nostra visione, la presidente della Commissione europea ne è la custode". Alla riunione di questa mattina organizzata da Meloni Ursula von der Leyen, per, "è andata per spiegare cosa si può fare rimanendo in questo quadro", dunque a "difendere i trattati".

