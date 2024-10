“Mi dispiace da morire, ma è così”. Ballando con le stelle, l’annuncio commosso di Milly Carlucci in tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ballando con le stelle, sabato nuova puntata. L’avvicinamento finora non è stato dei migliori. Milly Carlucci lo ha fatto capire raccontando un particolare ad Alberto Matano, una particolare doloroso. Intanto la conduttrice ha chiuso le porte in maniera definitiva a Raimondo Todaro che, secondo alcuni, sarebbe potuto tornare in pista dopo la fine dell’esperienza ad Amici. >> “Ha preso a testate il banco”. Amici 24, l’allievo perde il controllo davanti a Maria De Filippi “A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che grazie a Ballando hanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono”, ha chiarito Milly Carlucci. Parole più nette non poteva usarle. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)con le, sabato nuova puntata. L’avvicinamento finora non è stato dei migliori.lo ha fatto capire raccontando un particolare ad Alberto Matano, una particolare doloroso. Intanto la conduttrice ha chiuso le porte in maniera definitiva a Raimondo Todaro che, secondo alcuni, sarebbe potuto tornare in pista dopo la fine dell’esperienza ad Amici. >> “Ha preso a testate il banco”. Amici 24, l’allievo perde il controllo davanti a Maria De Filippi “A tutte le persone che ho incrociato, specialmente ai ballerini a cui ho dato fiducia e che grazie ahanno trovato un loro spazio nello spettacolo, posso solo augurare il meglio ma poi le storie finiscono”, ha chiarito. Parole più nette non poteva usarle.

BALLANDO CON LE STELLE : MILLY CARLUCCI COMMENTA IL BOOM E CHIUDE LE PORTE A TODARO - E infatti Ballando con le Stelle è pieno di pubblicità vista la grande appetibilità nei target ad alto reddito del format diretto e condotto da Milly Carlucci dal 2005. La cosa importante è che Ballando incassa tanto dalla pubblicità e credo faccia bene a tutta la rete. La Nazionale di Volley è intervenuta gratuitamente alla prima puntata. (Bubinoblog)

