Meteo Roma del 17-10-2024 ore 19:15 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Meteo venerdì trovato in ascolto qui le previsioni del tempo al nord al mattino multi addensamento in più sulla Liguria con locali più sereno o poco nuvoloso al pomeriggio ancora locali piogge sul friuli-venezia Giulia mento a partire dal nord ovest piogge sulle Alpi occidentali sulla Liguria al centro tempo instabile durante la giornata con pioggia e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio specie sul versante tirrenico fenomeni più sporadici settore Adriatico entrata tempo in miglioramento con ampie schiarite sul versante Adriatico e del sementi bassi su quello tirrenico al sud Al mattino pioggia e temporali sulla campagna e se tu riuscissi dentali di Molise Sardegna variabilità assoluta sulle altre a pomeriggio ancora acquazzoni temporali sulla campagna e zone interne peninsulare Sicilia occidentali milione serata con ampie schiarite su tutti i settori locali addensamenti ...

Allerta meteo : forte maltempo in arrivo per il Centro-Nord venerdì 18 ottobre - In Lombardia, le province settentrionali sono in allerta gialla e arancione, vale a dire che si prevede un incremento significativo delle precipitazioni nel corso della giornata. Le autorità locali si preparano a gestire potenziali allagamenti e situazioni di emergenza a causa di piogge diffuse che potrebbero superare i 50 millimetri in poche ore. (Gaeta.it)

Allerta meteo : temporali in arrivo su Nord e Centro Italia con rischio di forti disagi - Le autorità locali sono state allertate per garantire una risposta tempestiva alle eventuali emergenze. Si prevede una probabile intensificazione delle precipitazioni anche sulla Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria e il Lazio. In questo contesto, è importante che i cittadini rimangano informati e si mantengano aggiornati sull’evoluzione delle ... (Gaeta.it)

Temporali forti - allerta meteo nelle zone nord occidentali della Toscana - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti. Queste le previsioni della Sala operativa della Protezione civile regionale: dal pomeriggio di domani, mercoledì, possibilità di temporali anche forti che interesseranno in un primo ... (Lanazione.it)