Anteprima24.it - Mense Scolastiche, Iannone (FdI): “Con il Governo Meloni grande attenzione per il nostro territorio”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Oltre 18 milioni di euro, a valere sui fondi Pnrr, assegnati alla provincia di Salerno ai 41 comuni ammessi a finanziamento (5 con riserva) per la realizzazione e la messa in sicurezza delle. Con illa provincia di Salerno è una priorità nell’agenda nazionale. Ciò conferma, per l’ennesima volta, ladell’Esecutivo per il. Comune di Giungano € 388.800,00 nuova costruzione; Comune di Corleto Monforte € 360.000,00 ampliamento; Comune di Oliveto Citra € 381.000,00 nuova costruzione; Comune di Sessa Cilento € 552.000,00 nuova costruzione; Comune di Altavilla Silentina € 431.373,00 nuova costruzione; Comune di Futani € 556.656,00 nuova costruzione; Comune di Ottati € 278.986,25 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Palomonte € 361.