Medvedev: «Pensavo che Alcaraz fosse più forte di Sinner. Mi sbagliavo» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stupito, perplesso. Alla fine arreso ad un'evidenza che non si aspettava. Daniil Medveded, candido come al solito in conferenza stampa al Six Kings Slam, ammette che s'era sbagliato: pensava che Alcaraz fosse più forte di Sinner. E invece no. Il 6-0 6-3 preso in Arabia l'ha un po' sconvolto: "Io non penso di aver mai giocato contro qualcuno che abbia espresso un livello come quello di Jannik. Di solito penso a Jannik come a un giocatore un po' più costante, continuo, più simile a una macchina, mentre Carlos è un po' più altalenante con qualche colpo di classe. Tuttavia quando Carlos è al massimo del suo gioco, l'ho sempre considerato leggermente superiore a Sinner. Però questa volta ho dovuto ricredermi, ho cambiato idea". "Ho provato una sensazione difficile in campo, perché mi sentivo bene, stavo combattendo bene e fisicamente mi sentivo bene.

