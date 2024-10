Medioriente: Crosetto, Israele ha diritto a difendersi ma rispetti unifil (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (LaPresse) – “L’Italia ha detto e ribadito con chiarezza e non da oggi che riconosciamo il diritto di Israele a esistere e difendersi dagli attacchi di chiunque, siano essi stati sovrani o organizzazioni terroristiche. Un’affermazione e una posizione nella quale crediamo, non prammatica, allo stesso tempo e con la stessa forza chiediamo a Israele di attenersi in modo rigoroso alle regole del diritto internazionale, di proteggere l’incolpevole popolazione civile, il diritto internazionale e l’unifil”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato. Lapresse.it - Medioriente: Crosetto, Israele ha diritto a difendersi ma rispetti unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (LaPresse) – “L’Italia ha detto e ribadito con chiarezza e non da oggi che riconosciamo ildia esistere edagli attacchi di chiunque, siano essi stati sovrani o organizzazioni terroristiche. Un’affermazione e una posizione nella quale crediamo, non prammatica, allo stesso tempo e con la stessa forza chiediamo adi attenersi in modo rigoroso alle regole delinternazionale, di proteggere l’incolpevole popolazione civile, ilinternazionale e l’”. Lo ha detto Guido, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa - Quella è la pratica più sbracata, oscena per come è perpetrata con identica spudoratezza non solo dai frequentatori anonimi della fogna social, ma dal segretario di partito, dal governatore di Regione, dall’editorialista coi fiocchi, dall’accademico illustre, dalla femminista passeggiatrice sopra i tunnel dove gli ostaggi sono torturati nell’attesa del colpo alla nuca. (Linkiesta.it)

L’osceno uso dei morti per contestare a Israele il diritto di difesa - Ma pressoché tutti – anche quelli che fanno le viste di trasalire solo per il numero dei civili uccisi – ripetono che “la reazione israeliana ha provocato decine di migliaia di morti”. Nel conto di quella deplorazione che non registra con patimento la morte di tanti, ma che incolpa Israele per la morte di tanti, vanno anche i nemici di Israele. (Linkiesta.it)

Medio Oriente - Meloni : “Attacchi di Israele all’Unifil inaccettabili - violano il diritto internazionale” - La premier Meloni ha condannato pubblicamente gli attacchi dell'Idf contro le basi Unifil in Libano. "Non è accettabile, viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Il governo italiano ha protestato con decisione con le autorità israeliane", ha detto.Continua a leggere . (Fanpage.it)