Anteprima24.it - Marcianise, iniziativa a La Reggia Outlet di Medici Senza Frontiere

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 19 e domenica 20 ottobre appuntamento a Ladicon “Biscotti”, la primasolidale di piazza promossa dall’organizzazione medico-umanitaria “”. In occasione di questo evento alcuni dipendenti del centro McArthurGlen parteciperanno in prima persona all’trasformando il proprio tempo di lavoro in opera di volontariato a favore di Msf, sensibilizzando i visitatori su attività e urgenze affrontate quotidianamente dall’associazione medico-umanitaria.