Manovra - da Meloni “imbroglio” su banche e sanità : l’attacco delle opposizioni - (Adnkronos) – Opposizioni all'attacco sulla Manovra 2024 con il governo accusato di trattare "da stupidi gli italiani" annunciando provvedimenti su sanità e banche che non sono altro che "un imbroglio". Il primo per l'entità dei fondi: non 3,7 miliardi come annunciato dal governo, ma 900 milioni per il 2025, sostiene l'altra metà di campo. (Periodicodaily.com)

