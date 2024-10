Maltempo in Liguria: la piena del torrente Recco provoca evacuazioni e disagi nella circolazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Maltempo continua a colpire la Liguria, con forti piogge che hanno causato significativi disagi nella provincia di Genova. In particolare, il torrente Recco ha esondato, costringendo le autorità locali a prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente dei più piccoli. Le scuole e la rete ferroviaria ne stanno risentendo pesantemente, creando situazioni critiche e rallentamenti. Questo fenomeno meteorologico ha causato l’allerta in vari comuni costieri, dove le precipitazioni abbondanti hanno portato a una serie di interventi urgenti da parte delle amministrazioni comunali. Situazione critica a Recco: evacuazione delle scuole nella mattinata di oggi, la piena del torrente Recco ha costretto il personale scolastico a trasferire i bambini della scuola materna di San Rocco in una struttura più sicura situata in via Massone. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: la piena del torrente Recco provoca evacuazioni e disagi nella circolazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilcontinua a colpire la, con forti piogge che hanno causato significativiprovincia di Genova. In particolare, ilha esondato, costringendo le autorità locali a prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente dei più piccoli. Le scuole e la rete ferroviaria ne stanno risentendo pesantemente, creando situazioni critiche e rallentamenti. Questo fenomeno meteorologico ha causato l’allerta in vari comuni costieri, dove le precipitazioni abbondanti hanno portato a una serie di interventi urgenti da parte delle amministrazioni comunali. Situazione critica a: evacuazione delle scuolemattinata di oggi, ladelha costretto il personale scolastico a trasferire i bambini della scuola materna di San Rocco in una struttura più sicura situata in via Massone.

