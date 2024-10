Maltempo in arrivo su molte regioni italiane: piogge intense e criticità idrogeologiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le proiezioni meteorologiche per il fine settimana indicano un’ondata di Maltempo che coinvolgerà gran parte dell’Italia, con particolare attenzione alle regioni settentrionali e meridionali. La combinazione di forti piogge e un terreno già saturo d’acqua potrebbe provocare problematiche idrogeologiche rilevanti, causando allerta in diverse aree. Le istituzioni sono già in allerta per prevenire possibili danni e garantire la sicurezza dei cittadini. criticità idrogeologiche al Nord Le previsioni meteorologiche segnalano un aumento delle criticità idrogeologiche nelle regioni settentrionali, in particolare in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Secondo gli esperti, si prevedono accumuli di precipitazioni che potrebbero raggiungere valori compresi tra 100 e 150 mm, aggravando la già instabile situazione del terreno. Gaeta.it - Maltempo in arrivo su molte regioni italiane: piogge intense e criticità idrogeologiche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le proiezioni meteorologiche per il fine settimana indicano un’ondata diche coinvolgerà gran parte dell’Italia, con particolare attenzione allesettentrionali e meridionali. La combinazione di fortie un terreno già saturo d’acqua potrebbe provocare problematicherilevanti, causando allerta in diverse aree. Le istituzioni sono già in allerta per prevenire possibili danni e garantire la sicurezza dei cittadini.al Nord Le previsioni meteorologiche segnalano un aumento dellenellesettentrionali, in particolare in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Secondo gli esperti, si prevedono accumuli di precipitazioni che potrebbero raggiungere valori compresi tra 100 e 150 mm, aggravando la già instabile situazione del terreno.

