Maltempo, chiuso casello A12 a Recco per allagamenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) A causa delle forti piogge nel centro-levante della Liguria lungo l'autostrada A12 Genova-Sestri Levante si è resa necessaria la chiusura temporanea del casello di Recco in entrata e in uscita da entrambe le provenienze per allagamenti presenti sulla viabilità ordinaria. Lo comunica Autostrade per l'Italia segnalando sulla A12 tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni code a causa delle intense piogge che stanno interessando l'area ligure. Inoltre rallentamenti alla circolazione, dovuti alle condizioni meteo, nel tratto della A12 compreso tra Genova Est e Rapallo in entrambe le direzioni.

Maltempo in Liguria : chiuso il casello di Recco sull’autostrada A12 per allagamenti - Rallentamenti nelle altre zone della A12 Oltre alla chiusura del casello di Recco, le forti piogge stanno causando rallentamenti anche in altre sezioni dell’autostrada A12. Allagamenti e chiusure sulla A12 La chiusura del casello di Recco è stata determinata dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno portato a ingenti allagamenti sulla viabilità ordinaria nella zona. (Gaeta.it)

Maltempo - chiuso e poi riaperto il casello di Recco - 30 la stazione di Recco in entrata e in uscita da entrambe le provenienze, per allagamenti presenti. . . . A causa delle intense precipitazioni, che hanno interessato in queste ore il settore centro-orientale della Liguria, sull'autostrada A12 è stata chiusa in via temporanea e riaperta intorno alle 15. (Genovatoday.it)