Maltempo, allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni: elenco comuni scuole chiuse (Di giovedì 17 ottobre 2024) In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. L'elenco dei comuni coinvolti è in continuo aggiornamento. Anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto sarà in vigore l'allerta arancione. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni: elenco comuni scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In18è stata diramata un'per temporali, con conseguente chiusura delle. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversihanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. L'deicoinvolti è in continuo aggiornamento. Anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto sarà in vigore l'

Maltempo a Milano : allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico - È fondamentale avere a disposizione un kit di emergenza contenente acqua, cibo non deperibile e una torcia, per affrontare eventuali interruzioni di energia o di servizi pubblici. È raccomandato evitare la sosta in prossimità delle aree a rischio esondazione, in particolare lungo i fiumi che attraversano la città. (Gaeta.it)

Allerta meteo arancione per maltempo a Milano dalla serata di oggi - 17 ottobre : rischio esondazioni - Dalle ore 21 di oggi, giovedì 17 ottobre, scatta l'allerta gialla per maltempo a Milano e in gran parte della Lombardia. La Protezione civile non esclude un rischio esondazione per i fiumi Lario e Seveso.Continua a leggere . (Fanpage.it)