L' ultima volta di Samuel Michele e Gaetano allo Zaccheria

Tre bare, tre foto e tre bandiere, ciascuna del gruppo organizzato della Curva Nord del quale facevano parte il 13enne Samuel Del Grande, il 17enne Michele Biccari e il 21enne Gaetano Gentile.Centinaia di mazzi e corone di fiori occupano il perimetro esterno dello stadio Zaccheria. Migliaia

Foggia in lacrime per Gaetano - Michele e Samuel : il mesto ritorno a casa dei tre giovani tifosi - Un saluto straziante, tra lacrime e. . La camera ardente è stata allestita all'interno del Palazzetto dello Sport "Preziuso", dove almeno duemila persone hanno sfilato silenziosamente per rendere omaggio a questi giovani, le cui vite sono state strappate troppo presto all'affetto dei propri cari. (Foggiatoday.it)

Allo Zaccheria i funerali di Gaetano - Michele e Samuel - Mentre tutta Foggia si stringe attorno a Samuele e Matteo, i ragazzi di 15 e 18 anni rimasti feriti nell'incidente stradale della sera del 13 ottobre a Potenza, in cui sono deceduti tre giovanissimi tifosi rossoneri, è in corso l'organizzazione dei funerali di Gaetano Gentile (21 anni), Michele... (Foggiatoday.it)

Foggia in lacrime per Gaetano - Michele e Samuel. Canonico : "Giornata di profondo dolore" - È il commento del presidente. "Ieri è stata una giornata di profondo dolore per tutta la famiglia del Foggia calcio. Con il cuore spezzato ci stringiamo attorno alle famiglie di Samuele, Gaetano e Michele, tre giovani vite strappate troppo presto, tifosi appassionati che amavano i nostri colori". . (Foggiatoday.it)