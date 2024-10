Lukaku | Voglio che si riaccenda la scintilla con il Belgio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Spero di ritrovare la passione di giocare per la Nazionale,che silacon il mio. Sono andato ai Mondiali nonostante venissi da un infortunio, non ho giocato bene ma ho subito tutte le critiche ricevute. Ho pensato di lasciare la Nazionale dopo l’arrivo di Tedesco, ma i miei compagni avevano bisogno di me. Sono tornato e ho anche segnato una tripletta alla prima con la Svezia”. Romelurivela le difficoltà avute con ile la decisione di prendersi una pausa dalla Nazionale nel podcast “Friends of Sport”.: “che silacon il” SportFace.