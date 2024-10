Ilfattoquotidiano.it - L’Oroscopo della Super Luna in Ariete, “il Cardinale di Fuoco”: “Cancro, potrebbe arrivare una promozione. Attenzione Bilancia: discussioni con il partner all’orizzonte”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) LaPiena indel 17 ottobre 2024, la quarta per quest’anno e? probabilmente la piu? importante in assoluto.scuotere le fondamentatua vita e accendere quelinteriore per accompagnarti verso quei passi e quelle scelte che hai sempre desiderato fare ma che non eri ancora pronto per riconoscere. Questanon e? una semplicePiena, e? una chiamata all’azione! Un’iniezione di energia pura. Una scintilla cosmica che ti invita a rompere le catene e a liberarti. Sotto il cielo di, “Il Grande Iniziatore”, “ ildi” audace e impulsivo, questaporta con se? una spinta irrefrenabile verso il cambiamento.