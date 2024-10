L’olimpia milano perde la leadership contro lo zalgiris kaunas: una sconfitta inaspettata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’olimpia milano, squadra di punta nel panorama del basket europeo, ha subito una clamorosa sconfitta contro lo zalgiris kaunas, culminando in un finale drammatico che ha lasciato tutti gli appassionati di basket increduli. Dopo un inizio promettente, con un vantaggio di 27 punti, l’andamento della partita è cambiato drasticamente, portando a un esito sfavorevole che alimenta le preoccupazioni per il futuro della squadra. Scopriamo in dettaglio i principali momenti di questa sfida e le implicazioni per L’olimpia milano. Un inizio fulminante ma illusorio Nella prima parte della partita, L’olimpia milano ha mostrato un’efficace strategia di gioco, proponendo un’ottima pallacanestro che ha stordito i giocatori dello zalgiris. Gaeta.it - L’olimpia milano perde la leadership contro lo zalgiris kaunas: una sconfitta inaspettata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, squadra di punta nel panorama del basket europeo, ha subito una clamorosalo, culminando in un finale drammatico che ha lasciato tutti gli appassionati di basket increduli. Dopo un inizio promettente, con un vantaggio di 27 punti, l’andamento della partita è cambiato drasticamente, portando a un esito sfavorevole che alimenta le preoccupazioni per il futuro della squadra. Scopriamo in dettaglio i principali momenti di questa sfida e le implicazioni per. Un inizio fulminante ma illusorio Nella prima parte della partita,ha mostrato un’efficace strategia di gioco, proponendo un’ottima pallacanestro che ha stordito i giocatori dello

Olimpia Milano : patatrac incredibile contro lo Zalgiris in Eurolega - All. Qui Milano stacca la spina, i lituani si accendono con il pressing (64-46) e Milano perde anche Diop per infortunio. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ZALGIRIS KAUNAS 82-85 24-17; 48-31; 66-48 MILANO: Dimitrijevic 11, Causeur, Tonut, Bolmaro 12, Brooks 6, LeDay 13, Ricci 5, Flaccadori ne, Diop, Shields 14, Mirotic 17, McCormack 4. (Sport.quotidiano.net)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 66-48 - Eurolega basket in DIRETTA : EA7 in controllo a 10? dalla fine - 52-31 Non si ferma Mirotic, tripla e +21! 21:34 Inizia il terzo quarto. 54-31 Altra coppia di liberi guadagnata da Zach LeDay, che non si fa pregare e manda a bersaglio un altro 2/2. 28-19 Francisco riesce in un modo o nell’altro a far ripartire lo Zalgiris. 66-46 Ricci sblocca l’Olimpia ricevendo vicino a canestro dopo una seconda azione d’attacco! 64-46 Realizza l’aggiuntivo Sirvydis, e ... (Oasport.it)

