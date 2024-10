Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma 1-4 Champions League calcio femminile in DIRETTA: Staskova realizza la rete della bandiera per le turche

(Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Ha timidamente guadagnato coraggio il, più attivo e partecipe in questa fase di gara. 79? Altra rotazione in casa, out Glionna per fare spazio a Corelli nel finale. Sugli sviluppi giallo per Cissoko. 78? Vietato mollare la presa: latorna a manovrare e costruire con efficacia. 77? Un vero peccato, specialmente nel computodifferenza reti, lasubita dalla, totale padronagara, in lungo e in largo. 75?DEL. 1-4, ha segnato: brava a bucare Ceasar di destro, da due passi. Il tutto nasce dal brutto disimpegno di Thogersen prima e dalla scivolata malfatta di Troelsgaard. 74?si allunga ma non arriva all’appuntamento col pallone su invito di Bakarandze. 73? Fuori Giugliano per la. entra Troelsgaard. Entra Parlak per Usme nelle fila delle padrone di casa.