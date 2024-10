L’Italia di Pallanuoto è stata sospesa per sei mesi: hanno aggredito gli arbitri alle Olimpiadi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stop di sei mesi per il Settebello, sanzionato per l'aggressione verbale agli arbitri a Parigi 2024: violato l'articolo 5 del Codice d'Integrità, non parteciperanno alla World Cup. Fanpage.it - L’Italia di Pallanuoto è stata sospesa per sei mesi: hanno aggredito gli arbitri alle Olimpiadi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stop di seiper il Settebello, sanzionato per l'aggressione verbale aglia Parigi 2024: violato l'articolo 5 del Codice d'Integrità, non parteciperanno alla World Cup.

L’Italia di pallanuoto squalificata sei mesi per minacce e aggressione agli arbitri alle Olimpiadi (L’Equipe) - L’Italia di pallanuoto squalificata 6 mesi Di conseguenza, come riportato da L’Equipe: La squadra italiana di pallanuoto maschile è stata sospesa per sei mesi per intimidazioni fisiche e minacce verbali al corpo arbitrale. Dovrà anche pagare una multa di 100. La protesta alle Olimpiadi Nei quarti di finale contro l’Ungheria un evidente e plateale errore arbitrale costrinse gli azzurri di ... (Ilnapolista.it)