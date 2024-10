Liam Payne morto a 31 anni, il video caricato sui social un’ora prima di morire e la chiamata dell’hotel alla polizia: “Sta spaccando tutto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’enorme tragedia ha colpito il mondo della musica questa notte. È morto, all’età di 31 anni Liam Payne, ex leader degli One Direction. Il musicista britannico è volato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia in queste ore sta valutando se si sia trattato di un drammatico incidente o di un suicidio. Stando alle ultime ricostruzioni, Payne sarebbe arrivato da solo in albergo la scorsa domenica. Nella giornata di ieri pomeriggio gli agenti di polizia si sarebbero recati nella struttura dopo una richiesta di intervento al numero di emergenza. Qualcuno infatti aveva segnalato un uomo molesto sotto il probabile effetto di alcol o stupefacenti. Nell’audio trasmesso da un’emittente televisiva si sente un dipendente dell’hotel raccontare alla polizia: Salve, vi chiamo dall’hotel CasaSur. Isaechia.it - Liam Payne morto a 31 anni, il video caricato sui social un’ora prima di morire e la chiamata dell’hotel alla polizia: “Sta spaccando tutto” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’enorme tragedia ha colpito il mondo della musica questa notte. È, all’età di 31, ex leader degli One Direction. Il musicista britco è volato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Lain queste ore sta valutando se si sia trattato di un drammatico incidente o di un suicidio. Stando alle ultime ricostruzioni,sarebbe arrivato da solo in albergo la scorsa domenica. Nella giornata di ieri pomeriggio gli agenti disi sarebbero recati nella struttura dopo una richiesta di intervento al numero di emergenza. Qualcuno infatti aveva segnalato un uomo molesto sotto il probabile effetto di alcol o stupefacenti. Nell’audio trasmesso da un’emittente televisiva si sente un dipendenteraccontare: Salve, vi chiamo dall’hotel CasaSur.

