Legge sullo psicologo di base ancora inattuata l' Ordine disponibile ad aiutare

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del commissario straordinario dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma. La necessità di apportare una modifica alla Legge regionale pugliese che istituisce il servizio di psicologia di base, anche e soprattutto a seguito

Di Marco (Pd) sullo spopolamento delle aree interne : "La legge regionale non è servita - occorre una svolta" - . Serve una svolta per frenare e contenere lo spopolamento delle aree interne abruzzesi. . A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, in merito all'efficacia della legge regionale 32 del 2021: “La legge regionale 32 del 2021 non è riuscita né a vincere, ma nemmeno a. (Ilpescara.it)

Forza Italia presenta la legge sullo Ius Scholae : "Cittadinanza dopo 10 anni di studi" - . . Questo è il concetto che noi affermiamo, molto simile alla tesi sostenuta nel passato anche in partiti nostri alleati. "Forza Italia vuole dare la Cittadinanza a tutti quei ragazzi che abbiano frequentato un ciclo di studi di dieci anni nel nostro Paese, a prescindere da dove siano nati. Il testo. (Today.it)

Diabete - Cherubini “Legge sullo screening è rivoluzionaria” - Lo ha detto Valentino Cherubini, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica intervistato da The Watcher Post. In Italia ci sono circa 20mila minori con diabete di tipo 1 e dal 2019 la chetoacidosi – che può portare all’insorgenza di questo tipo di diabete – è in aumento in tutti i paesi del mondo. (Unlimitednews.it)