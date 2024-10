L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: perché la manovra del governo Meloni è una manovra sociale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una manovra sociale di circa 30 miliardi molto orientata a favore dei redditi medio-bassi e di quelli fissi. Dà soldi a chi ha meno in modo strutturale. Li pesca dalle entrate fiscali, che Ilmattino.it - L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: perché la manovra del governo Meloni è una manovra sociale Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadi circa 30 miliardi molto orientata a favore dei redditi medio-bassi e di quelli fissi. Dà soldi a chi ha meno in modo strutturale. Li pesca dalle entrate fiscali, che

La manovra di bilancio per il 2025 è sfascista : aumenta il debito e mina lo Stato sociale - Pare infatti che dal concordato della vergogna che trasforma magicamente l’evasore in contribuente onesto possano arrivare le risorse necessarie per una revisione delle aliquote. Questo sfascismo fiscale del ministro Giorgetti, che è tutto meno che prudente, è infatti appeso al filo sottile e incerto della crescita economica e dell’inflazione, portatrici delle necessarie risorse fresche. (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra 2025 : prorogati Ape sociale - Opzione donna e Quota 103 - Articolo completo: Manovra 2025: prorogati Ape sociale, Opzione donna e Quota 103 dal blog Lettera43 . Martedì sera il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema della legge di bilancio per il 2025 e il Documento programmatico con le linee guida della manovra da inviare all’Unione europea. Possono accedere a questa misura i lavoratori con almeno 63 anni e 5 mesi d’età, 30 anni di contributi ... (Lettera43.it)

Dpb : manovra proroga quota 103 - Ape sociale e opzione donna - L'impatto finanziario in rapporto al Pil è davvero minimo: 0,022 punti percentuali. "In materia pensionistica sono prorogati, per il 2025, gli interventi di flessibilità quali Ape sociale, Opzione donna e Quota 103 e quelli in materia di pensioni minime. E' quanto prevede, dettagliando quanto già annunciato ieri, il Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles per illustrare le linee ... (Quotidiano.net)