Lavori in corso per il potenziamento della rete idrica nella provincia di Pesaro-Urbino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Marche Multi Servizi continua a investire nella modernizzazione della rete idrica della provincia di Pesaro-Urbino, con l'obiettivo di garantire un servizio più efficiente e sostenibile. I prossimi interventi, che coinvolgeranno diversi comuni, rappresentano un passo significativo in un progetto più ampio sostenuto da finanziamenti europei. Attraverso i Lavori programmati, Mms mira a ridurre le perdite d'acqua e migliorare la qualità del servizio per i cittadini. Nuovi cantieri in avvio Nei prossimi giorni, Mms darà avvio a nuovi cantieri nei comuni di Gabicce Mare, Terre Roveresche, Cagli e Montecalvo in Foglia. L'investimento complessivo per questi Lavori si attesta attorno ai 3,5 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr.

