L'autobiografia di Papa Francesco "Spera" in uscita per il Giubileo: un viaggio nella sua vita (Di giovedì 17 ottobre 2024)

L'uscita dell'autobiografia di Papa Francesco, intitolata "Spera", segna un momento significativo in prossimità dell'inizio del Giubileo. Annunciata durante la Buchmesse di Francoforte, con l'Italia come ospite d'onore, questa opera rappresenta non solo un racconto personale, ma anche una narrazione della Speranza e della spiritualità, destinata a toccare i cuori delle generazioni future.

I contenuti del libro e il contributo di Carlo Musso

Il libro, edito da Mondadori, è frutto di una collaborazione con Carlo Musso, noto per il suo ruolo di direttore editoriale presso Piemme e Sperling & Kupfer. L'autobiografia di Papa Francesco, come comunicato dalla casa editrice, doveva vedere la luce solo dopo la sua morte. Tuttavia, il pontefice ha deciso di anticipare la pubblicazione ritenendola importante nel contesto dell'Anno Santo.

