La rabbia di una commerciante della zona rossa "Aurum" per il G7: "Già ci sono adesso i disagi, sarà impossibile lavorare" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Serpeggia malcontento e rabbia fra alcuni commercianti della zona dell'Aurum e della Pineta dannunziana, che saranno inclusi nella zona rossa più stringente in occasione del G7 sviluppo in programma dal 22 ottobre a Pescara. Con la comunicazione, avvenuta due giorni fa, delle modifiche alla Ilpescara.it - La rabbia di una commerciante della zona rossa "Aurum" per il G7: "Già ci sono adesso i disagi, sarà impossibile lavorare" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Serpeggia malcontento efra alcuni commerciantidell'Pineta dannunziana, che saranno inclusi nellapiù stringente in occasione del G7 sviluppo in programma dal 22 ottobre a Pescara. Con la comunicazione, avvenuta due giorni fa, delle modifiche alla

